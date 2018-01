Liam confirma fim do Oasis e fala da relação com o irmão

O cantor Liam Gallagher do Oasis confirmou nesta sexta-feira, 9, à revista The Times o fim da banda, anunciado inicialmente em agosto. Ainda há especulações que a banda não teria terminado e que Liam continuaria com o grupo. "Bem, o Oasis não existe mais. Acho que todos nós sabemos disso. Está feito", disse o músico.

"Nós sempre nos divertimos muito", disse o cantor, lembrando o tempo com a banda e com o irmão. "É por isso que nunca foi trabalho duro para mim."

Quando questionado se, com o tempo, o relacionamento com seu irmão poderá ser diferente, Liam responde: "Exatamente! Exatamente! Bem, é um longo caminho, cara, mas quem sabe."

"As pessoas vão poder comprar os discos de Noel. As pessoas vão poder comprar os nossos discos. Então todos estamos felizes", disse Liam. Em novembro passado, segundo a publicação, houve especulações de que Noel pretendia seguir carreira solo.