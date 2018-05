Letras inéditas de Bob Dylan serão postas à venda em Nova York

As letras, algumas delas escritas em giz de cera e cheias de anotações, datam de meados dos anos 1960, um dos períodos mais produtivos de Dylan. Serão vendidas no leilão que a Christie's fará de manuscritos e livros impressos finos, em Nova York, em 23 de junho.

"Os meados dos anos 1960, especialmente 1964-66, foram um verdadeiro momento de virada para Dylan", disse Chris Coover, especialista sênior em livros da Christie's.

"Naquele período, suas letras se tornaram mais profundas e pessoais, enquanto suas canções se distanciaram do estilo acústico folk e ele criou um estilo pessoal e singular como poeta e compositor."

As letras que serão postas à venda incluem versões iniciais de cinco canções do álbum de 1965 "Bringing It All Back Home", incluindo "I Ain't Gonna Work on Maggie's Farm No More", um rascunho de "Maggie's Farm", que tem seu preço de venda estimado em entre 70 mil e 90 mil dólares.

Algumas das letras revistas e corrigidas foram escritas à mão, enquanto outras foram datilografadas.

A Christie's disse que os rascunhos, descobertos recentemente, pertenceram ao empresário de Dylan, Albert Grossman. Eles incluem algumas das canções mais famosas de Dylan, como "Subterranean Homesick Blues", "Queen Jane Approximately" e "Visions of Johanna."

(Reportagem de Chris Michaud)