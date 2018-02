Manuscrito de música Bob Dylan vai a leilão e pode chegar a 300 mil dólares

NOVA YORK - Um rascunho da canção de protesto A Hard Rain's A-Gonna Fall, de Bob Dylan, será leiloada em Londres no mês que vem, e a expectativa é de que seja arrematada por até 314.000 dólares, informou a casa de leilões Sotheby's.

O manuscrito datilografado, datado de 1962, contém muitas revisões a mão e trechos apagados da canção que Dylan lançou como música de trabalho em dezembro do mesmo ano.

Entre as mudanças mais notáveis está o último refrão, do qual a versão do rascunho traz a linha "It's a Hard Rain Must Fall”. Quando a canção foi gravada, a linha foi alterada para "It's a Hard Rain's A-Gonna Fall" para combinar com os refrões anteriores.

A inspiração da canção, como muitas gravadas por Dylan nos anos 1960, já foi muito debatida. Dylan tanto insinuou como negou que ela tenha sido escrita em reação à famosa Crise dos Mísseis de Cuba, embora tenha apresentado a canção na casa de shows Carnegie Hall, em Nova York, em setembro de 1962, poucas semanas antes de a crise irromper.

A Sotheby's disse que o manuscrito está sendo vendido pela família de Elizabeth D'Jazian, ex-esposa do artista e ativista da paz norte-americano Hugh "Wavy Gravy" Romney. Foi no quarto de Wavy Gravy, na parte de cima do Gaslight Folk Club, no bairro nova-iorquino de Greenwich Village, que Dylan, então com 21 anos, datilografou a letra.

O manuscrito irá a leilão em Londres em 29 de setembro. Ouça a canção: