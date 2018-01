Leonard Cohen lança segunda música de novo disco

SÃO PAULO - Leonard Cohen divulgou nesta terça-feira, 10, mais uma música inédita de seu novo CD. A canção Darkness foi publicada ontem na página oficial do cantor no serviço de compartilhamento de música SoundCloud.

A faixa de quase 5 minutos é a segunda do trabalho Old Ideias, primeiro álbum do artista desde Dear Heather, de 2004. A data prevista para a estreia do disco é 31 de janeiro. Em novembro, o músico lançou Show Me The Place e divulgou alguns detalhes do CD, que deve falar de "questões da existência humana".

Old Ideias será o 12º álbum de Leonard Cohen e deverá ter 10 canções inéditas.

Além de atuar como compositor, o músico canadense compõe e também escreve poemas e romances, tendo sido vencedor do Prêmio Príncipe de Astúrias das Letras de 2011.