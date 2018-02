Leonard Cohen fará seu primeiro show nos EUA em 15 anos O veterano cantor folk Leonard Cohen, obrigado a apresentar-se em turnê novamente depois de sua empresária ter perdido as economias para sua aposentadoria, fará no próximo mês seu primeiro concerto nos EUA em mais de 15 anos, disse uma porta-voz dele na terça-feira. O ícone canadense de 74 anos vai se apresentar no Beacon Theater em Nova York em 19 de fevereiro. Os ingressos para o show no teatro, que tem 2.800 lugares, começarão a ser vendidos na sexta-feira. A porta-voz disse que ainda não podia dar informações sobre quaisquer shows adicionais. Cohen está em turnê desde maio, apresentando-se em várias cidades do Canadá e Europa. Ele está prestes a levar a turnê para a Nova Zelândia e Austrália. Após sua turnê anterior, no início dos anos 1990, ele tinha ido viver como monge budista numa montanha perto de Los Angeles. Ele reapareceu em 2005, dizendo que sua ex-empresária e amante Kelley Lynch havia roubado dele mais de 5 milhões de dólares, reduzindo sua conta de aposentadoria para 150 mil dólares. Um tribunal de Los Angeles lhe deu ganho de causa num julgamento cível em que pediu 9 milhões de dólares de ressarcimento, mas consta que ele não conseguiu obter o dinheiro de Lynch. Cohen ficou famoso no final dos anos 1960 com suas canções, poemas e romances imbuídos de romantismo desapegado. Vários outros artistas já fizeram covers de suas baladas semicantadas, como "Suzanne", "Hallelujah" e "Bird on a Wire".