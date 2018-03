Leonard Cohen deve lançar disco novo até o final do ano

LONDRES (EFE) - Aos 77 anos, o cantor canadense Leonard Cohen está preparando seu primeiro disco em sete anos, segundo afirmou nesta quinta-feira ao canal britânico BBC seu filho Adam, também músico.

O cantor, poeta, romancista e músico, que receberá na próxima semana o Prêmio Príncipe de Astúrias das Letras 2011, espera lançar seu novo disco no final deste ano com algumas músicas que estreou em sua última e apoteótica turnê mundial, em 2008.

A gravadora Sony não fez comentários sobre esse possível novo disco de Leonard Cohen, mas, segundo a BBC, rumores indicam que incluirá temas como "Lullaby", "The Darkness", "Born In Chains" e "Feel So Good".

Adam Cohen, de 39 anos e que divulga em Londres seu terceiro disco, Like a Man, revelou à BBC que seu pai lhe pediu conselhos no estúdio, mas descartou uma colaboração musical com o compositor de clássicos como "Suzanne", "Everybody Knows" e "Hallelujah".

"Ele me consultou em algumas ocasiões e estou feliz de escutar o que está criando e que peça minha opinião", afirmou Adam, filho mais velho do poeta e cantor canadense.

"Adoraria criar música com meu pai e faço isso de forma privada, mas publicamente ele não necessita de minha ajuda ou minha contribuição", reconheceu o músico. EFE