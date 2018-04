Leonard Cohen desmaia no palco e suspende show

O cantor canadense Leonard Cohen desmaiou na noite desta sexta, 18, sobre o palco do velódromo de Valência, na Espanha, e suspendeu o show que estava fazendo dentro de sua turnê espanhola.

Cohen, de 75 anos, interpretava a quarta música de seu show, Bird on a Wire, quando se apoiou na plataforma sobre a qual estava instalada a bateria, momento em que foi assistido pelas coristas e parte de sua equipe, e em seguida desabou sobre o palco.

Nas três primeiras canções, Dance me to End of Love, The Future e There Ain't no Cure for Love, o público já tinha visto Cohen ficar de cócoras várias vezes e se apoiar no chão.

Após sofrer o desmaio, um porta-voz da organização do concerto comunicou aos espectadores que Cohen tinha sofrido uma indisposição e que, após um recesso, esperavam que o cantor se recuperasse e continuasse com sua atuação.

No entanto, após mais de meia hora de espera, o porta-voz informou ao público que o concerto estava suspenso já que Cohen tinha sofrido um problema de digestão e que, embora estivesse "bem", não ia voltar ao palco.