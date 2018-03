Leonard Cohen anuncia sua primeira turnê em 15 anos O cantor e compositor canadense Leonard Cohen anunciou na terça-feira os planos para sua primeira turnê em 15 anos, prevista para começar em Toronto em 6 de junho. O anúncio foi feito um dia depois de o artista ser recebido no Hall da Fama do Rock and Roll, em cerimônia realizada em Nova York, juntamente com Madonna, John Mellencamp, The Dave Clark Five e The Ventures. A turnê vai incluir passagem pelo Festival Glastonbury, na Grã-Bretanha, em 29 de junho, quando ele cantará para até 150 mil pessoas. Haverá também shows em espaços menores como a Opera House de Manchester. Cohen irá se apresentar em Toronto e Montreal, além de uma série de concertos na Europa. A última apresentação confirmada da turnê é em Viena em 29 de agosto, mas a expectativa é que sejam acrescentados outros shows, segundo os organizadores da turnê. "Para muitas pessoas, essa turnê será uma oportunidade única em suas vidas de assistir ao vivo a um show da lenda que é Leonard Cohen", disse Rob Hallett, da AEG Live, a empresa que está promovendo a turnê. Cohen, 73 anos, publicou romances e livros de poesia antes de se voltar à música. Seu primeiro álbum, "Songs of Leonard Cohen", de 1967, incluiu a canção que se tornaria uma de suas mais ouvidas, "Suzanne". Outras favoritas dele incluem "Hallelujah", "Sisters of Mercy" e "Bird on a Wire". Suas canções já foram gravadas pelo R.E.M., Billy Joel, Elton John, Don Henley e outros artistas. Nascido em Montreal, Leonard Cohen começou sua carreira musical em Nova York no final dos anos 1960. Ele sofreu de depressão e, nos anos 1990, isolou-se em um mosteiro na Califórnia para estudar o zen budismo. (Reportagem de Mike Collett-White)