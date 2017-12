Lenny Kravitz lança música e confirma novo álbum para setembro

Lenny Kravitz divulgou nesta semana a primeira faixa do seu novo disco. A musica The Chamber integra o álbum Strut, que chega às lojas em 22 de setembro. O trabalho de 12 músicas inéditas conta com a produção de Bob Clearmountain. O renomado produtor já trabalhou com David Bowie, Bruce Springsteen e Rolling Stones.

Em comunicado oficial, Kravitz disse que o novo CD faz um resgate ao seu passado rock 'n' roll. "Esse disco me trouxe de volta às sensações que eu tinha quando estava no ensino médio. É um disco rock 'n' roll de verdade. É cru, possui alma e foi feito rapidamente", disse.

O músico também confirmou que fará uma turnê mundial para divulgar o álbum. A série de apresentações vai ter início no dia 22 de outubro em Moscou, na Rússia.

Veja abaixo as faixas de Strut:

1 - Sex

2 - The Chamber

3 - Dirty White Boots

4 - New York City

5 - The Pleasure and the Pain

6 - Strut

7 - Frankenstein

8 - She's a Beast

9 - I'm a Believer

10 - Happy Birthday

11 - I Never Want To Let You Down

12 - Ooo Baby Baby