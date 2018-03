Lenny Kravitz e Shakira tocam no mesmo dia que Ivete e D2 no Rock in Rio

Marcelo D2 abre a noite do dia mais brasileiro deste Rock In Rio, na sexta-feira, 30, às 19h. Leva ao palco a influência da black music com a mistura de hip hop com samba que rege sua carreira solo.

D2 fará sua estreia numa edição brasileira do festival, mas já se apresentou no Rock In Rio Lisboa em 2006. Começou a carreira no grupo de rap Planet Hemp.

JOTA QUEST - 20h10

O grupo que completa 15 de carreira muda a levada da noite do hip hop para o pop rock. Flausino e companhia acabaram de lançar o disco duplo comemorativo Quinze, com os maiores sucessos da última década e meia, como os hits Fácil e O Sol. O Jotaquest também participou do Rock in Rio Lisboa em 2006.

IVETE SANGALO - 21h40

A artista foi a brasileira que mais se apresentou no Rock In Rio - cinco shows nas edições de Lisboa e Madri -, mas nunca no Brasil. Ficou de fora em 2001 e, claro, nas edições anteriores estava no começo da carreira - Ivete entrou na Banda Eva em 1993. Hoje, é uma das cantoras mais famosas e reconhecidas da música pop brasileira. Ivete vendeu milhões de cópias do DVD ao vivo gravado no Madison Square Garden, em Nova York, no ano passado.

LENNY KRAVITZ - 23h10

Com duas décadas de carreira, Lenny Kravitz acaba de lançar um novo álbum, Black And White America, que gravou nas Bahamas, onde passou por um período sabático de dois anos. Em entrevista ao Estado, em julho, afirmou que "precisava estar em contato com o meu eu interior e não conseguia", que precisava se "curar, refletir e produzir o que fosse necessário". O resultado das férias poderão ser medidos no festival o no restante da turnê do cantor, que segue para a Argentina e depois para a Europa.

SHAKIRA - 0h50

A diva colombiana veio ao Brasil há poucos meses como atração principal do Pop Music Festival, em São Paulo, e com shows em Brasília e Porto Alegre. Shakira deve divertir o público como sempre, e mostrar sua mistura de ritmos característicos, passando pelo pop rock em hits como Don't Bother, à balada com Gipsy e números dançantes com Hips Don't Lie. Sem contar com o sucesso da copa da África do Sul, no ano passado, Waka Waka.

Palco Sunset

Buraka som sistema + mix hell

Céu + João Donato

Cidade Negra + Martinho da Vila + Emicida

Monobloco + macaco + Pepeu Gomes

Eletrônica

Ingrid

Renato Ratier

Gui Borato

Guy Gerber

Luciano

Rockstreet

Roncadores (George Israel)

Bruce Henri Quarteto

Rodrigo Santos (Barão Vermelhor)

Saxophonia

Paul Carlon e Max Pollack