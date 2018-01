Lenny Kravitz admite estar há 3 anos em abstinência sexual

O músico norte-americano Lenny Kravitz, de 43 anos, admitiu, em entrevista à revista Maxim, que está há três anos sem praticar relações sexuais e prometeu manter a abstinência ate encontrar o "par perfeito". "É só uma promessa que eu fiz ate me casar. No ponto que me encontro, a mulher precisa ter algo a mais, além de um corpo bonito, mas mente e espírito também", disse o cantor a revista. Ele foi casado com a atriz Lisa Bonet, em 1987 e se divorciou em 1993. Após Bonet, há boatos de que Kravitz se envolveu com algumas das mulheres mais desejadas de Hollywood, como Nicole Kidman, Madonna e Penelope Cruz. Ele também namorou a modelo brasileira Adriana Lima.