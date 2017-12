Lenny Kravitz adia viagem pela Europa por causa de bronquite

O cantor Lenny Kravitz anunciou nesta terça-feira, 12, que terá que adiar sua viagem de divulgação do seu novo álbum It is Time for a Love Revolution pela Europa, já que está internado devido a uma bronquite. A viagem incluía uma parada em Bruxelas na próxima semana. Segundo a gravadora EMI, Kravitz "teve desde meados de janeiro uma série de graves infecções respiratórias, junto com uma gripe, o que levou a uma bronquite". "Devido a uma desidratação extrema e fadiga, os doutores não conseguiram controlar a doença com tratamento ambulatório e aconselharam o cantor a se internar no hospital. Na manhã desta terça, foi levado para a sala de emergência do hospital Mount Sinai, em Miami, para receber tratamento imediato", diz a nota à imprensa da EMI. "Gostaria de me desculpar com meus fãs", afirma Kravitz, acrescentando estar "muito decepcionado" por não poder ir à Europa. "Infelizmente preciso tirar este tempo para descansar e recuperar minha saúde, por isso tive que tomar esta decisão", disse o cantor. It is Time for a Love Revolution é o oitavo álbum do cantor e inclui 14 músicas inéditas compostas, interpretadas e produzidas pelo intérprete de sucessos como Fly Away, American Woman e Again. A EMI afirma em seu comunicado que a viagem européia de Kravitz será reprogramada o mais rápido possível.