Lenny Kravitz adia turnê pela América Latina

O músico norte-americano Lenny Kravitz adiou sua turnê pela América Latina, que o levaria ao Brasil, Chile, Argentina, México e Colômbia, por problemas de saúde. A gravadora do cantor afirma que ele ainda não se sente completamente recuperado da recente bronquite que contraiu. Em sua terceira visita ao Brasil, Kravitz faria shows no Credicard Hall, em São Paulo, nos dias 13 e 14 de abril e também no Rio, em Porto Alegre, Belo Horizonte e Curitiba. Segundo informaram os organizadores do Festival Quilmes Rock, em Buenos Aires, onde o cantor se apresentaria, Kravitz está "muito desapontado por ter que adiar a turnê". Desde meados de janeiro, Kravitz teve uma série de graves infecções respiratórias, junto com uma gripe, o que levou a uma bronquite. Na nota divulgada pela gravadora, o cantor declarou que "aguarda ansiosamente a completa recuperação para que possa retomar os planos da turnê pela América do Sul". Kravitz é um dos artistas que irá passar pelo palco do festival Rock in Rio Lisboa. O evento, que começa em maio, receberá também Bon Jovi, Amy Winehouse, Metallica e a brasileira Ivete Sangalo.