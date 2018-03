Lenny Karvitz lê carta do fã Nicolas Sarkozy em Paris

Kravitz, que está em Paris para promover os 20 anos de seu primeiro álbum "Let Love Rule", disse que Sarkozy enviou a ele uma nota, que deixou-o impressionado por selecionar músicas específicas.

"Tenho uma carta legal do presidente de vocês", disse Kravitz a repórteres em um estúdio no subúrbio da cidade. "Uau! Eu fiquei, tipo, 'você ouviu o álbum!'", emendou.

Kravitz começará sua turnê na Europa no dia 17 de abril com uma apresentação em Caen, no norte da França.

O cantor acrescentou que ele e a esposa de Sarkozy, Carla Bruni, são conhecidos há muito tempo.

Mas quando pressionado sobre o quanto ele conheceria a ex-modelo e socialite, Kravitz apenas sorriu e repetiu: "Eu conheço Carla desde os velhos tempos".

(Reportagem de Sophie Taylor)