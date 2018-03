Lenine resolve arriscar em seu décimo disco

RIO DE JANEIRO - Lenine, com olhar sério, encara a chuva que paralisou os aeroportos do Rio de Janeiro na última segunda-feira. Imóvel no último degrau da escada que leva ao restaurante onde concede algumas entrevistas, ele observa o Morro da Urca, encoberto pelo branco manto das nuvens. "A chuva é boa para as orquídeas, mas tudo em excesso é prejudicial", reflete o músico, com o sotaque recifense carregado, sobre uma de suas paixões, ao lado da família e da música - ele mantém, em seu sítio em Petrópolis, a pouco mais de uma hora dali, um orquidário com quase 5 mil delas. O trio é o seu chão.

As plantas são conhecidas pela grande capacidade de adaptação aos mais diferentes habitats. Assim é, também, a música de Lenine, agora com 52 anos, que deixou a faculdade de Engenharia Química no último ano, em 1979, para viver no Rio de Janeiro, com seu violão a tiracolo.

Mutante, volátil, inclassificável. Lenine chega ao décimo disco, Chão, lançado pelo seu selo Casa 9 e distribuído pela Universal. "Eu sei porque é o décimo", diz ele, já sentado, num canto do restaurante. Ele pega um CD e completa: "Sei o que significa chegar ao décimo disco." Chão foi tocado e produzido por ele, Bruno Giorgi, seu filho do meio, e o guitarrista JR Tostoi.

Ele se refere ao difícil começo de carreira, em que penou até encontrar uma gravadora para lançar seus primeiros discos, o raríssimo Baque Solto, de 1983, e Olho de Peixe, que veio nove anos depois. O pessoal do rock dizia que ele era MPB; já a MPB lhe dizia que seu som era rock. "E não mudou nada", gargalha Lenine, ao pensar em tudo o que passou; circulando de lado a outro do Rio de Janeiro, aos 20 anos, tentando emplacar sua música, mas sem mudá-la. "Hoje tenho a impressão que fui um pouco cabeça-dura nesse sentido, digamos assim, para não me distanciar do que eu queria fazer", recorda. "Fui um pouco intransigente. Mas descobri que esse som híbrido também despertava curiosidade fora do Brasil. Achei muito bacana."

Fiel a seu ideal sonoro, Lenine construiu uma carreira curiosa: sempre diferente, mas sempre com uma mesma unidade. É a cara dele. "É muito louco isso. Eu sou compositor, cara. Tão fácil quanto isso. Me dá autonomia de fazer um disco só quando eu estou com desejo", diz Lenine, que também compõe para peças de teatro, espetáculos de dança e trilha sonora de telenovelas - uma reunião delas foi compilada no disco .Doc, lançado ano passado.

Inspiração concreta

A princípio, Lenine sabia que não queria que Chão tivesse bateria. "Eu sou percussionista, cara. Quero percorrer outro universo sonoro. Isso acarretou uma conversa muito séria que tive que ter com um irmão meu, um cara que toca comigo há vinte anos, que é o Pantico Rocha. Tive que falar para ele: ‘Vou fazer um disco que vai esbarrar com você lá pra frente’. Fiquei sofrido com isso", explica. "E ele respondeu: ‘Pô, bicho, é por isso que eu toco com você nesse tempo todo. Por causa da música que você faz’".

A maneira com que Lenine puxa as cordas do seu violão, de forma suingada, mais suja, com uma corda tocada solta aqui e outra acolá, faz as vezes da percussão em seu disco.

O grande trunfo e maior experimentalismo do músico em Chão é, mesmo, a inserção de elementos do seu cotidiano nas canções (veja todas com mais detalhe, no quadro ao lado). Tudo culpa de Frederico VI, um canário belga laranja intrometido: enquanto gravavam a linda Amor é Pra Quem Ama, o pássaro da mãe de Lenine assobiou uma melodia que vazou para o áudio da canção. "Naquele momento, uma falta de sorte. O Bruno me falou: ‘Vamos assumir isso!’", conta ele, quase se levantando da cadeira, excitado com a ideia que acabou gravada. Eles assumiram os elementos orgânicos. Uma ousadia ou um novo habitat para Lenine.