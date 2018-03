Lenine fala sobre 'Chão', seu novo disco

SÃO PAULO - Lenine recebe a reportagem em uma sala de imprensa montada em um restaurante em São Paulo. Sua equipe está preparada para uma sabatina, começada bem mais cedo nesta terça-feira, 18, apenas um dia antes do lançamento do novo disco do cantor, Chão. A assessora se desculpa, nossa entrevista vai atrasar, pois Lenine está terminando outra por telefone.

O momento presente, segundo o próprio Lenine, é como um exorcismo. Um período de carência, e ao mesmo tempo muito trabalho - causado pelo "filho que já está andando sozinho", pelo fim de um processo de entrega profunda. Mas Lenine não parece cansado.

Assim como cuida de seus fãs com profissionalismo - participa ativamente das redes sociais, já que percebeu faz tempo que "o futuro é o micro" - encara feliz a maratona e fica sério em poucos momentos durante tantas entrevistas e gravações.

Fala com empolgação de seu novo trabalho. Arregala os olhos de um azul brilhante, gesticula, o corpo quase se levanta da cadeira em momentos de excitação. "Fiquei mergulhado nesse disco nos últimos meses. Eu me entreguei de verdade", diz. "E tenho fãs instigados, eles também esperam que eu vá com tudo, que eu me entregue".

O motivo é existencial: "Essa é minha vida! E ela me sorriu amarelo num primeiro momento, mas eu não sorri amarelo de volta, o que criou um "despatriamento". Isso acabou delimitando a minha vida", diz. Definiu também a trajetória musical de Lenine, a levada cosmopolita, universalizada, de suas letras.

Chão é um disco com unidade, que reflete o significado da palavra, as bases do cantor, além de seu apelo sonoro. "A palavra é quase uma onomatopeia do próprio andar".

Amor é pra Quem Ama é a canção que inspirou a unidade estética de todo o trabalho, graças à participação de Frederico VI, o canário da sogra de Lenine, cujo canto invadiu o estúdio na hora da gravação, sem querer, e lá ficou.

O cotidiano está presente em Chão em forma de ruídos, em todas as músicas, exceto uma, também com um elemento curioso: foi composta durante um bate-papo pelo Facebook, entre Lenine e Lucky Luciano. Tudo graças ao canário belga? "Eu já sabia que eu queria explorar novos recursos, mas não sabia o quê. Eu sabia o que eu não queria fazer".

Lenine explica: "os sons estão ali, sem edição, eles foram tocados por nós". Faixa título e primeira do disco não por coincidência, Chão, dá a tonalidade do décimo álbum do cantor. O primeiro ruído é de passos, instrumentalizados pelos pés da artista Sofia Caesar, que os bateu conforme a música. No caminho de dez músicas percorrido pelo chão de Lenine, pés, coração, pássaro, cigarra e o toque cosmopolita presente na obra do cantor no som da serra elétrica e da máquina de lavar.

Na turnê que divulgará o álbum, prevista para daqui dois meses, recursos tecnológicos permitirão que os ruídos sejam inseridos no ambiente e façam parte do show ao vivo, num 4.2 surround - o som tocará em volta da cabeça das pessoas, como num home theater de grandes proporções.

O disco está disponível a partir desta quarta-feira nas lojas e no site oficial de Lenine, para ser ouvido online. O cantor autografará Chão na próxima sexta-feira, 21, na Livraria Saraiva do shopping Higienópolis a partir das 19h30.