Lenine e suas andanças pelo mundo, no MTV Acústico Desde outubro de 2004, quando lançou "In Cité", gravado ao vivo na Cidade da Música em Paris, o cantor e compositor Lenine viajou o Brasil e o mundo (com elogios no "Le Monde" e no "New York Times"), produziu o segundo CD de Maria Rita e compôs a trilha do próximo balé do Grupo Corpo, "Violenta", a ser encenado em 2007. Por isso, quando recebeu o convite para gravar o MTV Acústico, um formato que ainda não visitara em seus mais de 25 anos de carreira, não compôs nada para o show gravado no Auditório do Ibirapuera. O CD já está nas lojas, o DVD demora um mês. "Era irrecusável, assim como "In Cité". São ambos ao vivo, mas diferentes. Lá eram músicas inéditas, uma banda pan-americana (a cubana Yusa e o argentino Ramiro Musotto). Aqui busquei novos caminhos para músicas antigas, completados com as cordas e metais de Ruriá Duprat (sobrinho do maestro Rogério Duprat). É muito mais difícil mudar o arranjo habitual de uma canção que criar um arranjo novo", disse ele, diante do mar da Urca, na zona sul do Rio. "Esta é minha paisagem em casa. Por isso, as coisas caminham bem." Andanças pelo mundo Acústico tem também convidados que resumem suas andanças pelo mundo. O camaronês Richard Boná (com quem divide "A Medida da Paixão") é companheiro desde as primeiras andanças pela França. A mexicana Julieta Venegas (em "Miedo") é nome importante no jazz latino. Gog ("A Ponte") é um brasiliense que citou Lenine em seu disco "Tarja Preta" e Igor Cavalera ("Dois Olhos Negros") faz duetos com ele desde os tempos do Sepultura. A harpista Cristina Braga ("Paciência") e o oboísta Victor Astorga ("O Último Pôr-do-Sol") deram novo toque às músicas antigas. "Escolhi as canções em função dos convidados. Além disso gravei músicas que não tinham registro em disco ou que canto raramente. É o caso de "Lá e cá" e "Paciência". Incluí também os sucessos que não podem sair de meus shows, como "Hoje Eu Quero Sair Só", O "Último Pôr-do-Sol" e "Jack Soul Brasileiro"", enumerou. Os dois hits de "In Cité" ("Do It", incluída na trilha da novela "Belíssima", e "Todas Elas num só Ser", quilométrica declaração de amor) ficaram de fora. "São muito recentes." A música do Corpo é uma nova experiência para Lenine, que já musicou filmes e peças de teatro. Como acontece nas encomendas do grupo mineiro, ele teve liberdade total para criar "O único pedido foi uma peça de 50 minutos. Não houve sugestão de tema, estilo, orquestração, nada. Pela primeira vez trabalhei com música instrumental", adianta ele, que conta como compõe. "Primeiro, resolvo a canção. Depois vejo a melhor forma de levá-la para o disco. Só depois penso como ficará no palco. Se não há grande diferença entre o som do estúdio e o do show, é porque trabalho com uma banda afiadíssima, integrada, que leva o mesmo astral para a música ao vivo ou não." Lenine faz o show "In Cité" domingo, às 11 horas, no Parque do Ibirapuera, em São Paulo, no projeto Bons Fluidos, da Editora Abril, e começa a viajar com Acústico em outubro, depois das eleições. Embora tenha recebido este nome do pai, comunista e admirador da antiga União Soviética, prefere não envolver sua arte com política. "Como cidadão voto, mas hoje só para os cargos em que acredito haver bons candidatos. Ainda não os tenho para o Executivo. Sou também solidário a meus companheiros de profissão, mas minha música é apartidária", avisa ele, sem esconder uma ponta de decepção com o governo do PT. "Mas não vejo diferença entre o Lula presidente e o candidato que perdeu três vezes. O que noto aqui é um nicho de dor e orgulho, que vi também na Rússia, onde estive recentemente, e Cuba. Orgulho por ser uma nação que tentou um caminho novo e dor porque não aconteceu como esperávamos." Concerto Bons Fluidos. Auditório Ibirapuera (área externa). Avenida Pedro Álvares Cabral s/n.º, portão 3. Dom., 11 h. Grátis