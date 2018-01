Lenda do rock, Chuck Berry anuncia novo disco em quase quatro décadas no aniversário de 90 anos

Pioneiro e lenda do rock, Chuck Berry surpreendeu o mundo ao anunciar um novo álbum no dia em que completa 90 anos de idade, nesta terça-feira, 18. A celebração do aniversário veio com a notícia de que o novo disco do guitarrista, chamado apenas de Chuck, chegará às lojas em 2017 por meio da gravadora Dualtone Records.

Trata-se do primeiro álbum de Berry desde o lançamento de Rock It, que saiu em 1979. Ou seja, o material inédito criado, gravado e produzido pelo guitarrista, será o primeiro lançado por ele em 38 anos quando estiver disponível nas prateleiras.

Em um comunicado, Berry dedicou Chuck a esposa dele, Themetta Berry, de 68 anos. “Esse álbum é para minha amada Toddy”, disse Berry, de acordo com o site da revista Rolling Stone norte-americana. “Minha querida, estou ficando velho. Trabalhei nesse disco há muito tempo. Agora, posso pendurar as chuteiras.

“Que honra participar dessas novas canções”, disse Charles Berry Jr.,. guitarrista e filho de Berry, que integra a banda que gravou as canções do álbum. Berry Jr. trabalhou no registro ao lado da irmã Ingrid Berry (gaita), Jimmy Marsala (baixo), Robert Lohr (piano) e Keith Robinson (bateria).

Marsala toca com Berry há 40 anos, quase o mesmo período de tempo no qual o guitarrista ficou sem lançar um novo álbum. Essa formação está estabelecida há duas décadas, quando começou a se apresentar no Blueberry Hill Club, em St. Louis, cidade do estado de Missouri, nos Estados Unidos.

“A banda St. Louis, ou como meu pai gosta de chamar ‘Blueberry Hill Band’ se sentiu bem no groove e seguiu a liderança dele. Essas canções vão desde rocks agressivos a pensamentos profundamente emocionais, reunindo diferentes momentos de uma vida inteira de trabalho”, disse Berry Jr..

De acordo com a Rolling Stone, mais detalhes sobre o novo disco e outros eventos que irão celebrar os 90 anos de Chuck Berry serão anunciados nas próximas semanas.