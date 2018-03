Lenda do jazz, tecladista George Duke morre aos 67 anos, em Los Angeles

O tecladista e produtor de jazz George Duke, que fundiu sons de jazz acústico, jazz eletrônico, R&B e soul, morreu aos 67 anos, na segunda-feira à noite, em Los Angeles. Ele se tratava de uma leucemia. Ao longo de mais de 40 anos, Duke tocou em vários discos de Frank Zappa, com a orquestra de Don Ellis e a banda Cannonball Adderley. Foi também tecladista do álbum Off The Wall, de Michael Jackson, produtor de outros grandes nomes como Miles Davis, Smokey Robinson e Dionne Warwick, e lançou mais de 30 discos solo. Em 2012, perdeu sua esposa Corine, que morreu de câncer. Depois disso, passou meses sem compor e só no mês passado lançou o álbum Dreamweaver.