Lenda do jazz britânico John Dankworth morre aos 82 anos

Agência Estado e Associated Press,

O saxofonista John Dankworth, um dos principais músicos de jazz britânico por mais de meia década, morreu aos 82 anos, informou seu agente no domingo.

Ao longo de sua carreira, Dankworth trabalhou de perto com lendas do jazz como Nat King Cole, Ella Fitzgerald e Oscar Peterson. Ele também compôs o tema para a clássica série de televisão "The Avengers", dos anos 1960.

O músico, descrito pela revista Jazzwise como "uma das figuras totêmicas do jazz britânico", morreu em um hospital londrino no sábado de causa não revelada.

Nascido em Essex, sudeste da Inglaterra, em 1927, Dankworth tocou a clarineta antes de entrar na prestigiosa Royal Academy of Music em Londres, aos 17 anos.

Inspirado pelo saxofonista de jazz americano Charlie Parker ele trocou de instrumento e logo passou a compor, a fazer arranjos e a gravar música nos dois lados do Atlântico. Ele recebeu o título de "Sir" em 2006 pelos serviços prestados à música.