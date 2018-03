Lenda do folk britânico Bert Jansch morre aos 67 anos

LONDRES (AP) - Um representante do lendário violonista de folk Bert Jansch confirmou a morte do artista nesta quarta-feira. Aos 67 anos, o artista travou uma longa batalha contra um câncer de pulmão.

O porta-voz Mick Houghton disse que Jansch morreu na manhã de quarta-feira no hospital Marie Curie no norte de Londres.

Ele disse que Jansch ficou hospitalizado por aproximadamente sete semanas, e que o diagnóstico foi confirmado há mais de dois anos.

Jansch foi um dos membros fundadores da banda britânica de folk Pentangle, e inspirou uma geração de guitarristas de rock e folk com seu domínio acústico. Ele também teve uma longa carreira solo, e tocou com o Pentangle no ínício de agosto.

Houghton disse que seu último show solo foi no ínicio deste ano, quando abriu um show de Neil Young, músico que ao lado de Jimmy Page e Nick Drake já admitiu publicamente a influência do trabalho e Jansch sobre suas composições.