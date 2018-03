Lenda da música country, Willie Nelson completa 82 anos

Cantor, compositor, produtor, escritor, ator e ativista, Willie Nelson completa nesta quarta-feira, dia 29, 82 anos. Um dos maiores ícones norte-americanos da música country, ele nasceu em Abbott, no Texas, e, aos 17 anos, em 1950, compôs Hello Walls, o primeiro, de seus muitos sucessos.

De sua extensa discografia, com 67 álbuns, fazem parte, entre outros, Shotgun Willie, de 1973, o lendário The Winning Hand (1982), com as participações especiais de Kris Kristofferson, Dolly Parton e Brenda Lee, Countryman (2005), Moment of Forever (2008).

No Hall da Fama da música country desde 1993 e com 30 filmes no currículo, Nelson é considerado o 77.º melhor guitarrista de todos os tempos pela revista Rolling Stone. Sua música On the Road Again, sucesso no começo dos anos 1980, foi tema do filme Forrest Gump – O Contador de Histórias, de 1994.

Ativista de várias causas, entre elas, ambientais e de defesa de animais, Nelson também é copresidente do conselho consultivo da Organização Nacional pela Reforma das Leis da Maconha, favorável à legalização da droga, que o levou à prisão diversas vezes por posse.

A lenda da música country acaba de anunciar o lançamento, até o fim do ano, de uma marca própria de maconha e os planos para abrir lojas da rede Willie’s Reserve nos Estados norte-americanos em que o consumo recreativo da droga é legalizado.