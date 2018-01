Lenda da música country Merle Haggard é hospitalizado nos EUA

"Ele está com um vírus ou uma infecção respiratória", disse Frank Mull, amigo e empresário de Haggard, enquanto aguardava um táxi nesta quarta-feira para ir ao hospital na cidade de Macon, no Estado norte-americano de Georgia, onde o músico está internado.

Haggard, de 74 anos, membro do Hall da Fama da Música Country, é mais conhecido por suas músicas "Mama Tried", "Okie from Muskogee" e "The Fightin' Side of Me".

Ele estava se preparando na terça-feira à noite para subir ao palco em Macon quando foi avisado que estava incapacitado de se apresentar, disse Mull.

Um show marcado para quarta-feira à noite em Columbus, Georgia, também foi cancelado. O próximo show marcado de Haggard é na quinta-feira, em Paducah, Kentucky.

"Imagino que a gente vai determinar melhor (sobre as datas da turnê) quando eu chegar ao hospital", disse Mull.

O empresário disse que Haggard já estava se sentindo mal quando deixou sua casa na Califórnia para iniciar a turnê, mas que seguiu em frente para não frustrar os fãs.

"Ele achava que estava bem o suficiente para trabalhar e ele se apresentou em três noites, mas foi ficando pior progressivamente."