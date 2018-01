Lenda da guitarra, Larry Carlton vem ao Brasil em julho

Instrumentista, ganhador de 4 prêmios Grammy (foi indicado 18 vezes), Larry Carlton toca em 17 de julho em Iguape, no 2.º Festival Jazz & Blues. O guitarrista, que acaba de completar 68 anos, adicionou sofisticação e charme a hits do pop, como She’s Out of My Life, de Michael Jackson; Kid Charlemagne, do Steely Dan; e A Strange Boy, de Joni Mitchell.

Como artista de estúdio, gravou em mais de uma centena de discos, ajudando a dar brilho a músicas de artistas como Joan Baez, Barbra Streisand, The Crusaders, Stanley Clarke, entre outros.

Conhecido com Mr. 335, por causa de sua inesquecível performance na guitarra Gibson ES 335 (safra 1969), o músico californiano vem ao País para um show único, e gratuito, durante o 2.º Iguape Jazz & Blues Festival, que ocorre em Iguape, no Litoral Sul de São Paulo, nos dias 15, 16 e 17 de julho.

Uma enquete da revista Rolling Stone colocou seu lick de guitarra em Kid Charlemagne, do Steely Dan, como um dos três melhores da história. Ele ainda compôs trilhas para filmes de cinema e TV.

Larry Carlton também sobreviveu a uma tentativa de assassinato. Em 6 de abril de 1988, um adolescente parou na porta da casa dele, em Hollywood Hills, e atirou no seu pescoço, sem motivo aparente. A lesão paralisou o braço esquerdo do guitarrista. Após o acidente, ele praticou incansavelmente e, um ano depois, estava de volta.

Em 1999, entrou para o Guitar Center’s Hollywood Rockwalk, ao lado de Joe Satriani, Steve Vai e Jimmy Vaughn. Visitada pelo escritor franco-argelino Albert Camus em 1949, Iguape fica a 202 km de SP e o festival é realizado na praça da Matriz e em casarões históricos.