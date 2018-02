Lemmy, do Motörhead, troca o uísque pelo suco: "Aparentemente, continuo indestrutível"

Lemmy Kilmister, vocalista, baixista e líder do Motörhead, é conhecido pela resistência aos abusos da tríade "sexo, drogas e rock and roll". Os anos de abuso cobraram o preço recentemente, contudo. O músico de 69 anos sofreu recentemente com uma série de limitações de saúde - que inclusive o obrigaram a cancelar a apresentação da banda no festival Monsters of Rock, em São Paulo. O músico, então, decidiu mudar de vida - um pouco, pelo menos.

Em entrevista ao jornal britânico Guardian, para promover o novo disco do Motörhead, chamado Bad Magic, o músico contou que os diversos problemas de saúde o fizeram trocar alguns dos hábitos. Ele, por exemplo, deixou de beber uísque e refrigetante. Agora, conta Lemmy, ele se limita a beber suco de laranja e vodca.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Ele não quis falar sobre drogas, um tema já abordado algumas dezenas de vezes em entrevistas anteriores. Sobre o abuso de substâncias ilícias, limitou-se a dizer: "Aparentemente, continuo indestrutível". Com aquele humor de sempre.

O Motörhead lança Bad Magic, o 22º disco de estúdio, em 28 de agosto deste ano. Ouça, abaixo, a música "Thunder & Lightning"