Lembre algumas canções de David Bowie

David Bowie, uma lenda da música que usava visuais andrógenos e roupas brilhantes em apresentações de clássicos do rock como Ziggy Stardust e Space Oddity, morreu devido a um câncer, aos 69 anos.

"David Bowie morreu em paz hoje cercado por sua família após uma corajosa batalha de 18 meses contra o câncer", disse um comunicado publicado na página de Bowie no Facebook com data de domingo.

Nascido David Jones no bairro londrino de Brixton, Bowie começou a tocar saxofone aos 13 anos. Ele alcançou a fama na Europa com Space Oddity, de 1969.

Mas foi a representação por Bowie do astro do rock bissexual e alien Ziggy Stardust, em 1972, que o alçou ao estrelato mundial. Bowie e Ziggy, vestindo figurinos e maquiagem extravagantes e um cabelo laranja, sacudiram o mundo do rock.

Bowie se manteve longe dos holofotes desde que passou por uma cirurgia cardíaca da emergência em 2004, mas comemorou o aniversário de 69 anos, na sexta-feira, com o lançamento de um novo álbum, Blackstar, que foi bem-recebido pelos críticos.

Always Crashing the Same Car (do álbum Low, de 1977):

Looking for Satellites (do álbum Earthling, 1997):

Criminal World (do álbum Let’s Dance, 1983):

Bring Me The Disco King (do Reality, de 2003):

Stay (do Station to Station, 1976):

'Lazarus' (do disco 'Blackstar' - 2016)