Lembrando Lamartine Babo

Carnaval chegando, pra quem gosta e pra quem não gosta, que tal lembrar do grande Lamartine Babo, que nesta sexta, 10 de janeiro, completaria 110 anos. Autor de várias marchinhas, também foi compositor de hinos dos clubes de futebol do Rio de Janeiro, como é o caso do América, seu time do coração.Entre suas diversas composições, O Teu Cabelo não Nega, com os Irmãos Valença, Só Dando uma Pedrada Nela e Linda Morena. Mas o repertório é enorme e divertido. Vale conferir.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.