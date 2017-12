Leiloado raro disco do Velvet Underground Quarenta anos após ter sido produzida, a primeira gravação da banda The Velvet Underground converteu-se em um sucesso financeiro na internet. Comprada há quatro anos por US$ 0,75 em um mercado de segunda mão de Manhattan, a rara obra musical do grupo, The Velvet Underground & Nico, foi vendida no site eBay por US$ 155.401. A gravação foi realizada durante quatro dias em abril de 1966 nos Estúdios Scepter, de Nova York. Warren Hill, colecionador de Montreal, e Eric Isaacson, que encontraram o disco à venda em Manhattan, fotografaram a capa, fizeram uma cópia digital e decidiram leiloar o original.