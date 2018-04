Leilão de retrato de Michael Jackson feito por Warhol é adiado

Uma galeria de arte de Nova York anunciou nesta segunda-feira, 13, o adiamento do leilão de um retrato de Michael Jackson que o artista Andy Warhol pintou em 1984. O motivo para o adiamento foi o grande número de pessoas que se interessou pela obra.

"O leilão despertou um grande interesse e a comprovação de que todos os participantes contam com fundos bancários requer tempo", informou nesta segunda Vered, a artista e proprietária da galeria com seu nome. Vered também disse que o leilão "seguramente" continuará aberto até o dia 15 de agosto.

O retrato, que segundo Vered já teve ofertas que chegam a U$ 1 milhão, reproduz em uma tela de 76 centímetros de altura por 66 de largura um retrato de Michael Jackson sorridente, com o emblemático traje vermelho popularizado no vídeo clipe de sua música "Thriller".

"Trata-se de um retrato do rei do pop pintado pelo rei da pop art, que em cinco anos terá dobrado seu preço. É um grande investimento", afirmou Vered.

A galeria, situada na cidade de East Hampton, no estado de Nova York, obteve a obra de uma colecionadora privada após a morte do cantor, no dia 25 de junho. No leilão, que estava previsto para o domingo, a galeria espera que a tela chegue a um preço de US$ 10 milhões (cerca de R$ 20 milhões).