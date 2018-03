Leilão de objetos de James Brown decepciona O polêmico leilão de pertences de James Brown, feito na última quinta-feira, não correspondeu às expectativas da casa de leilões Christie's, já que mais de 300 lotes de artigos foram vendidos por pouco mais de 850 mil dólares. O leilão foi feito depois de meses de batalha judicial pelo patrimônio do cantor, disputado por vários filhos, ex-mulheres e namoradas. Um juiz da Carolina do Sul liderou as ofertas por onze horas, o que decepcionou a casa de leilões, que previa que o total de vendas fosse de 1 milhão a 2 milhões de dólares. As capas que Brown usava nos shows -- a sua marca registrada -- fazem parte dos itens vendidos por maior valor. Paul Shaffer, diretor da banda do apresentador David Letterman, ofereceu 32.500 dólares, incluindo a comissão, pela pulseira de identificação médica de Brown, cujo valor era estimado em 200 a 300 dólares. Uma capa de cetim preto foi vendida por 47.500 dólares para uma instituição não-identificada, enquanto um móvel de couro vermelho foi vendido por 40 mil dólares -- 20 vezes mais do que o valor estimado. Apesar do resultado ter sido mais fraco do que o esperado, o especialista em cultura pop da Christie's, Simeon Lipman, ressaltou que "relíquias de sua persona pública e privada foram os itens mais visados, como podemos perceber pelos itens vendidos pelos maiores preços, como suas capas e instrumentos, passando por móveis de sua sala e pulseira de identificação hospitalar". Entre outros destaques, estava uma roupa de jeans, bordada com a inscrição "Padrinho do Soul", vendida por 25 mil dólares.