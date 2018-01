Lego lança versão especial de Yellow Submarine, dos Beatles

A Lego promete deixar os fãs de Beatles mais felizes neste fim de ano. A marca anunciou na última quarta-feira, 12, o lançamento da versão Yellow Submarine. Além do clássico submarino amarelo, a edição trará os quatro integrantes da banda mais famosa do mundo: John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr.

O brinquedo, que chega às lojas no dia 1° de novembro nos EUA, custará US$ 60. A criação é assinada por Kevin Szeto, que falou sobre suas motivações em um anúncio oficial nesta semana: "Como um músico e compositor amador, eu sempre fui atraído pela música dos Beatles. A criação do modelo do Yellow Submarine foi realmente minha maneira de mostrar meu afeto pelos Beatles, assim como tentar prestar uma pequena homenagem ao fenômeno Beatles".

Além das representações de John Lennon, Paul McCartney, George Harrison e Ringo Starr, a edição trará 550 peças montáveis, que se transformam num Yellow Submarine cheio de cores e detalhes divertidos.