Legião Urbana, Paralamas e CPM22 vão tocar no João Rock 2016

Legião Urbana, Natiruts, Planet Hemp, Nando Reis, Criolo e convidados, Paralamas do Sucesso, Nação Zumbi e Black Alien estão entre as principais atrações do João Rock, o festival de rock de Ribeirão Preto (SP), que este ano ocorre no dia 18 de junho (um sábado), de acordo com um comunicado da organização.

Nesta edição, que comemora 15 anos de festival, uma das novidades são dois palcos temáticos, além do palco João Rock. Um deles, uma homenagem ao primeiro ano do evento, batizado de "Palco 2002 - Quando Tudo Começou", traz CPM22, Titãs, Ira! e Cidade Negra, as mesmas bandas que iniciaram o João Rock.

A abertura da programação será feita pela banda vencedora do concurso que é promovido pelo próprio Festival desde 2009.

Outra novidade é a estreia do palco "Fortalecendo a Cena", em que o Festival apresentará bandas brasileiras que estão se destacando no pop rock nacional: Marrero, Scalene, Dona Cislene, Far From Alaska e Supercombo.

"Todas as bandas do 'palco João Rock' e do 'Palco 2002, quando tudo começou' já se apresentaram no festival e construíram uma história nestes 15 anos. As bandas do 'Palco Fortalecendo a Cena' são todas inéditas unindo o presente e o futuro do rock nacional em um mundo de música, paz e diversão.", comenta Luit Marques, organizador do evento, em uma nota divulgada nesta quarta-feira, 2.

Também estão confirmados o setor de esportes radicais e uma ampla área de alimentação com Food Trucks, além de dois camarotes e uma área vip. Os shows do Palco João Rock serão no estilo non-stop, ou seja, sem intervalos, com as apresentações alternadas em dois palcos.

Com o anúncio da programação também tem início a venda oficial de ingressos através do site www.joaorock.com.br.

Festival João Rock

Data: 18 de junho

Local: Parque Permanente de Exposições de Ribeirão Preto

Palco João Rock: Natiruts, Nação Zumbi, Criolo e convidados, Paralamas do Sucesso, Legião Urbana, Nando Reis, Planet Hemp e Black Alien.

Palco 2002: Ira!, CPM22, Titãs e Cidade Negra.

Palco Fortalecendo a Cena: Marrero, Dona Cislene, Supercombo, Scalene e Far From Alaska.

Venda de ingressos: www.joaorock.com.br