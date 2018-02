Led Zeppelin vai lançar filme do show de reencontro

O filme, chamado "Celebration Day" (Dia de Celebração), e dirigido por Dick Carruthers, foi feito a partir do show de reencontro de uma das principais bandas de rock de todos os tempos.

O lançamento vai ser simultâneo em 1.500 cinemas de mais de 40 países.

Haverá pré-estreias em Londres, Los Angeles, Nova York e outras grandes cidades, o que possibilitará ao público ver novamente os três integrantes ainda vivos do Led Zeppelin no mesmo tapete vermelho, se não no mesmo palco.

A banda rompeu em 1980, após a morte do baterista John Bonham e, apesar de insistentes pedidos dos milhões de fãs de um reencontro, as reuniões nunca se confirmaram.

Mas em 2007 o vocalista Robert Plant, o guitarrista Jimmy Page e o baixista John Paul Jones, mais o filho de Bonham e também baterista Jason, subiram ao palco na O2 Arena de Londres para uma homenagem ao fundador da Atlantic Records, Ahmet Ertegun.

Essse foi o primeiro show da banda em 27 anos e, de acordo com o Cineworld, a cadeia de cinemas que vai exibir o filme na Grã-Bretanha, esse foi o show com maior procura por ingressos na história, com mais de 20 milhões de interessados pelas 18 mil entradas à venda.

"Essa é uma oportunidade única de saborerar o que provavelmente foi a última performance do Led Zeppelin", disse a Cineworld.

A banda, uma das principais do rock mundial, com mais de 300 milhões de álbuns vendidos, tocou 16 músicas naquela noite, incluindo sucessos como "Whole Lotta Love", "Kashmir" e "Stairway to Heaven".

Veja a trilha sonora do filme a ser lançado, que terá duração de aproximadamente duas horas:

1. Good Times Bad Times

2. Ramble On

3. Black Dog

4. In My Time Of Dying

5. For Your Life

6. Trampled Under Foot

7. Nobody's Fault But Mine

8. No Quarter

9. Since I've Been Loving You

10. Dazed And Confused

11. Stairway To Heaven

12. The Song Remains The Same

13. Misty Mountain Hop

14. Kashmir

15. Whole Lotta Love

16. Rock And Roll.