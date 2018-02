Led Zeppelin vai lançar edição de luxo de 'Physical Graffiti'

A banda britânica Led Zeppelin comemora o 40º aniversário do álbum Physical Graffiti com o lançamento de uma edição de luxo remasterizada pelo guitarrista Jimmy Page, ex-líder da banda.

Esta nova edição de luxo do sexto disco do grupo será lançada justamente 40 anos após sua data de lançamento original, em 24 de fevereiro de 1975, segundo um comunicado da fonográfica Warner.

A edição de Physical Graffiti, remasterizada por Jimmy Page, contém um disco extra com sete canções inéditas, entre as quais estão uma primeira versão de Trampled Under Foot intitulada Brandy&Coke, ou mixes em estado bruto de canções como In My Time Of Dying e Houses Of The Holy.

A banda britânica dará assim a seus fãs a oportunidade de escutar músicas conhecidas de uma perspectiva diferente, como as misturas realizadas nos estúdios Sunset Sound (Los Angeles, Estados Unidos) de Boogie With Stu e Driving Through Kashmir, ou uma versão orquestral de oito minutos de Kashmir.

Physical Graffiti será lançado em diferentes formatos; mini cd, mini LP e uma caixa de luxo que inclui um livro de 96 páginas com fotos inéditas e outras lembranças.

O Led Zeppelin se formou em Londres em 1968 e ao longo de uma carreira de 12 anos se transformou em uma das bandas mais influentes da música popular jovem, vendendo 300 milhões de discos no mundo todo. Physical Graffiti foi 16 vezes disco de platina nos Estados Unidos e continha 15 canções.