Led Zeppelin perde primeira batalha em ação de plágio em 'Stairway To Heaven'

A banda Led Zeppelin perdeu a primeira batalha judicial nos Estados Unidos no processo que alega que a icônica música Stairway to Heaven é fruto de plágio da canção Taurus, originalmente lançada pela banda americana Spirit em 1968. O caso foi aberto pelo advogado Francis Malofiy através de pedido dos herdeiros de Randy California, guitarrista fundador do Spirit, morto em 1997. As duas bandas fizeram um tour juntas em 1968 e 1969.

Segundo as páginas do processo, "o que aconteceu com Randy California e a banda Spirit é errado. O Led Zeppelin precisa fazer a coisa certa e dar crédito para quem merece. Randy California merece crédito como autor de Starway To Heaven'.

O Led Zeppelin, por intermédio do seu advogado, apresentou na segunda-feira, 20, um pedido de mudança de local do julgamento, alegando que a corte na Pennsylvania não tem jurisdição sob o tema. O juiz Juan Sánchez, no entanto, negou o pedido.

Jimmy Page, guitarrista da banda inglesa, já havia dito que a alegação de plágio da música é "ridícula". O Led Zeppelin ainda pode recorrer da decisão.