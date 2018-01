Led Zeppelin não vai repetir show antes de setembro A banda britânica Led Zeppelin gostou de ter se reunido para um show beneficente no ano passado, mas não vai voltar a tocar antes de setembro, disse o guitarrista do grupo, Jimmy Page, em Tóquio, nesta segunda-feira. O bem-sucedido reencontro da banda em Londres no mês passado despertou nos fãs esperanças de uma turnê mundial, mas Page disse que as apresentações do vocalista Robert Plant com o cantor norte-americano Alison Krauss causam um conflito de agendas. "Posso garantir a vocês que a quantidade de trabalho que nós tivemos para o show O2, ensaiando e nos bastidores, foi provavelmente o que se faz para uma turnê mundial", disse Page. Mas, "Robert Plant também tem um projeto paralelo em andamento e está realmente ocupado com esse projeto, certamente até setembro, então não posso dar novidades a vocês". Page, que está em Tóquio para promover o lançamento de grandes sucessos, afirmou que o reencontro foi uma boa iniciativa. "Foi divertido, fantástico, cada semana era uma semana animada", disse ele. "Nós fizemos o show e foi ótimo." A banda, formada em 1968 por Page, Plant, o baixista John Paul Jones e o baterista John Bonham, tornou-se um dos maiores grupos de rock do mundo na década de 1970. O quarto álbum, lançado em 1971, incluiu a canção mais famosa, "Stairway to Heaven". Estima-se que a banda tenha vendido em todo mundo 300 milhões de álbuns. O grupo decidiu encerrar a parceira após a morte de Bonham, em setembro de 1980, mas Page e Plant tocaram juntos algumas vezes desde então. Plant, Page e Jones tocaram juntos para 20.000 espectadores no dia 20 de dezembro do ano passado, com o filho de Bonham, Jason, na bateria. Quando o show foi anunciado, o site da Internet que vendia os ingressos saiu do ar devido ao número de acessos. A possibilidade de uma turnê mundial animou fãs do grupo em todo o planeta.