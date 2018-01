Led Zeppelin não plagiou ‘Stairway to Heaven’, decide júri em Los Angeles

LOS ANGELES - O júri de Los Angeles decidiu, na tarde desta quinta-feira, 23, que a célebre música Stairway to Heaven, do Led Zeppelin, não foi plagiada de um tema instrumental do grupo californiano Spirit.

A faixa do grupo, um dos mais lendários da história do rock, há anos era alvo de acusações de plágio por parte dos administradores do espólio do guitarrista Randy Califórnia, da banda Spirit. A acusação pedia por milhões de dólares por danos.

Segundo o júri composto por quatro homens e quatro mulheres, que começaram a discutir o caso na última quarta-feira, 22, os integrantes do Zeppelin Robert Plant (voz) e Jimmy Page (guitarra) tiveram acesso à canção Taurus, do pouco conhecido Spirit, mas Michael Skidmore, responsável pelo pedido de processo, não foi capaz de provar que elementos da música são “intrinsecamente similares” a Stairway to Heaven.

Robert Plant havia declarado, na terça-feira, diante da justiça norte-americna, que escreveu o tema décadas atrás em uma campina inglesa. “Nessa noite em particular, me sentei com Jimmy próximo a uma lareira, e mostrei um par de versos que encaixavam com aquilo que ele estava tocando”, testemunhou o vocalista.

Ele ainda afirmou que a letra da música foi inspirada em referências à cultura celta e ao ar pastoral que ele havia absorvido durante aquela viagem pelo interior da Inglaterra.

Randy California, guitarrista do Spirit que compôs Taurus afirmou por muitos anos que deveria ter recebido algum crédito por Stairway to Heaven, mas nunca fez o pedido formal ao Zeppelin. O músico morreu afogado no Havaí em 1997.

Ouça Stairway to Heaven:

Ouça Taurus: