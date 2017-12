Led Zeppelin lança álbuns com músicas inéditas

Os lendários roqueiros do Led Zeppelin disseram nesta quarta-feira, 23, que vão incluir músicas inéditas no primeiro lote de reedições de seus nove álbuns de estúdio, incluindo uma nova versão do hit Whole Lotta Love.

Os relançamentos remasterizados pelo guitarrista Jimmy Page começam a ser distribuídos no dia 3 de junho, com edições de luxo dos álbuns Led Zeppelin, Led Zeppelin II e Led Zeppelin III . Cada álbum vai incluir um segundo disco de músicas inéditas relacionadas a esse álbum. "O material nos discos sobressalentes apresenta um portal para o tempo das gravações do Led Zeppelin", disse Page em um comunicado da banda.

"É uma seleção de trabalhos em andamento com mixagens preliminares, faixas de apoio, versões alternativas e novo material gravado naquela época."

O disco extra para o álbum de estreia da banda de 1969 Led Zeppelin traz uma performance inédita gravada em outubro do mesmo ano, no Teatro Olympia, em Paris. O set de nove canções conta com sete faixas do álbum, incluindo uma versão de 15 minutos de Dazed and Confused.

Led Zeppelin II traz algumas das trilhas mais famosas da banda, incluindo Ramble On e Heartbreaker, bem como Whole Lotta Love. As nove faixas em destaque do disco extra de Led Zeppelin III incluem três composições inéditas: Jennings Farm Blues, Bathroom Sound e o blues Keys To The Highway/ Trouble In Mind.

O Led Zeppelin entrou para o Hall da Fama do Rock & Roll em 1995, recebeu um Grammy pelo conjunto da obra em 2005, e um ano depois recebeu o prêmio Polar Music, em Estocolmo.

Os membros fundadores John Paul Jones, Page e Robert Plant, junto a Jason Bonham, filho do baterista John Bonham, que morreu em 1980, ano em que a banda se separou - fizeram um show na O2 Arena de Londres, em 2007, em homenagem a Ahmet Ertegun, o falecido fundador da gravadora da banda, Atlantic.

Os membros da banda, desde então, negam a possibilidade de uma outra reunião.