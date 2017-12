Led Zeppelin inclui músicas inéditas na reedição de seus últimos álbuns

LONDRES - O Led Zeppelin surpreenderá seus fãs ao incluir músicas inéditas, entre elas Sugar Mama, gravada no início de 1968, na reedição de seus três últimos álbuns, que começarão a ser vendidos no final de julho, informou nesta quarta-feira o site da banda britânica.

A inclusão de Sugar Mama - uma interpretação frenética de blues gravada pouco depois que Jimmy Page fundou o grupo - na nova edição do álbum Coda, o último do Led Zeppelin, lançado em 1982, é um dos aspectos mais destacados deste retorno da banda.

Além de Coda, a partir de 31 de julho serão vendidas versões remasterizadas e em vários formatos dos álbuns Presence, de 1976, e In Through The Out Door, de 1979.

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Presence incluirá o tema instrumental inédito 10 Ribs & All/Carrot Pod Pod, assim como versões alternativas de For Your Life e Royal Orleans, enquanto In Through The Out Door terá novos takes de All my Love (com o título The Hook) e I'm Gonna Crawl (intitulada nesta ocasião como Blot).

Além de Sugar Mama, Coda - que saiu dois anos depois da morte do lendário bateria John Bonham em 1980 -, contém um tema instrumental até agora desconhecido, St.Tristan's ++Sword++, fruto de gravações dos anos 70.

Um dos grupos de rock mais influentes na história da música, o Led Zeppelin começou sua campanha de reedições em junho do ano passado, quando remasterizou seus três primeiros álbuns, com mais lançamentos em ordem cronológica no outono de 2014 e no último mês de fevereiro.