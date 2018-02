Led Zeppelin faz show histórico em Londres

O Led Zeppelin voltou a se reunir no palco depois de 19 anos, em um show histórico para 18 mil fãs na O2 Arena, em Londres, na noite desta segunda-feira. O vocalista Robert Plant, o guitarrista Jimmy Page e o baixista John Paul Jones foram acompanhados pelo baterista Jason Bonham, que substituiu o pai, John Bonham, morto em 1980. Good Times Bad Times, a primeira faixa do primeiro álbum da banda, abriu o show. Durante duas horas, velhos sucessos e músicas menos conhecidas embalaram os fãs, que tiveram de concorrer com mais de 1 milhão de interessados em um sorteio para conseguir comprar um dos 18 mil ingressos colocados à venda. Plant falou à multidão sobre o significado dessa reunião para a banda. O vocalista disse que os integrantes tinha passado por "milhares e milhares de emoções" durante os ensaios. "Nós conseguimos, Ahmet!", disse Plant ao final de Stairway to Heaven, referindo-se ao fundador da Atlantic Records, Ahmet Ertegun, que morreu no ano passado e a quem o show foi dedicado. Aos 59 anos, o vocalista demonstrou a energia do passado, andando de um lado para outro do palco. Jimmy Page também trouxe aos fãs a lembrança do auge da banda, em alguns momentos usando um arco de violino para tocar sua guitarra. Depois de quase duas horas, eles encerraram o show com Kashmir. Saíram do palco e voltaram logo depois, ao som de ruidosos aplausos e pedidos de bis, com Whole Lotta Love. "Todas as músicas foram brilhantes. Eles ainda sabem como fazer um show depois de todos esses anos", disse o fã Terence Baker, de 47 anos, ao final do show. Alguns pagaram bem mais do que as 125 libras cobradas oficialmente. No site eBay, era possível encontrar ingressos ofertados a 1,8 mil libras. O fã que pagou mais caro, no entanto, foi Kenneth Donnell, ouvinte da rádio BBC em Glasgow, na Escócia. Ele desembolsou 83 mil libras por dois ingressos (com direito a acompanhar um ensaio da banda) em um leilão beneficente da BBC. A última vez que o Led Zeppelin se apresentou com sua formação original foi em julho de 1980, em Berlim, dois meses antes da morte de Bonham. Os membros restantes tocaram no Live Aid cinco anos depois, e no 40º aniversário da Atlantic Records, em 1988. Mas uma briga entre Jones e os outros dois músicos os separou. O show desta segunda-feira estava originalmente marcado para 26 de novembro, mas teve de ser adiado porque Page fraturou um dedo. BBC Brasil - Todos os direitos reservados. É proibido todo tipo de reprodução sem autorização por escrito da BBC.