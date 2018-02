Led Zeppelin eletriza 20 mil roqueiros em Londres A banda britânica Led Zeppelin fez na segunda-feira um show eletrizante durante mais de duas horas, alimentando a nostalgia de 20 mil espectadores da Arena O2, em Londres, com 16 músicas, inclusive seus maiores hits. Muitos fãs saíram em êxtase, pedindo mais e dizendo que o Led Zeppelin soa melhor hoje do que no seu auge, na década de 1970. "Eu os vi umas duas vezes nos anos 70, e acho que eles na verdade melhoraram", disse John, um cinquentão já calvo. "A qualidade do som era uma porcaria naquela época". As calças apertadas e as camisas abertas dos velhos tempos sumiram, e os instrumentistas passaram o show inteiro, sem intervalos, praticamente parados. Mas o vocalista Robert Plant, 59 anos, mostrou a que veio já na abertura, com "Good Times Bad Times". "Nos dias da minha juventude, me disseram o que era ser um homem. Agora cheguei na idade, tentei fazer tudo isso do melhor jeito possível. Não importa quanto eu tente, eu acho meu jeito de fazer o mesmo de sempre", cantou Plant para uma platéia que aplaudia cada compasso do show, um dos mais aguardados do ano no mundo todo. O grisalho Jimmy Page, 63 anos, lembrou ao mundo por que é considerado um dos melhores guitarristas que há, enquanto John Paul Jones, 61, mostrava sua versatilidade pulando do baixo para o teclado. O quarteto foi completado por Jason Bonham na bateria. O pai dele, John, morreu em 1980, após uma bebedeira, o que levou ao fim do quarteto que havia vendido mais de 300 milhões de cópias e influenciado inúmeras bandas desde então. O Led tocou clássicos como "Stairway to Heaven", "Kashmir" e "Whole Lotta Love", além de canções menos conhecidas, como "In My Time of Dying" e "For Your Life", apresentada ao vivo pela primeira vez. Foi o primeiro show completo do Led Zeppelin desde 1979, segundo a revista NME, que fez uma resenha entusiasmada sobre a volta da banda. O concerto de segunda, um tributo beneficente ao produtor Ahmet Ertegun, que assinou o contrato da banda em 1968, provocou fervorosas especulações de que o grupo iria fazer uma turnê. "Vamos apenas fazer [o show no] O2 e vamos ver o que acontece depois", disse Page à Reuters recentemente. "Não tenho uma bola de cristal aqui, nem você".