Led Zeppelin é processado por plágio em 'Stairway to Heaven'

Os advogados do grupo americano Spirit processarão a célebre banda britânica Led Zeppelin por considerar que a introdução de seu clássico "Stairway to Heaven" é um plágio de uma canção instrumental da formação californiana, informou nesta terça-feira o jornal "Los Angeles Times".

Concretamente, Francis Alexander Malofiy, em representação do guitarrista do Spirit, Randy California, já falecido, assegura que apresentará o processo pela semelhança existente entre o música do Spirit, "Taurus", de 1968, e "Stairway to Heaven", lançada em 1971. O objetivo de Malofiy é bloquear o lançamento de uma nova edição do álbum "Led Zeppelin IV" - que inclui essa música - e conseguir que California seja reconhecido como coautor da canção.

::: Cultura Estadão nas redes sociais :::

:: Facebook ::

:: Twitter ::

Newsletter Cultura Receba no seu e-mail conteúdo de qualidade Assinar E-mail cadastrado! Logo você receberá os melhores conteúdos em seu e-mail.

Segundo a revista Rolling Stone, Spirit e a família de California esperaram até agora para apresentar o processo porque antes não podiam pagar os advogados. A publicação sustenta que Spirit e Led Zeppelin tocaram juntos em quatro ocasiões entre 1968 e 1969.

Pouco antes de sua morte, California declarou à revista "Listener", em 1997, que considerava que o sucesso do Led Zeppelin era "um plágio".

"Os meninos fizeram milhões de dólares graças a ela e nunca agradeceram nem se ofereceram a dar-nos algum desse dinheiro. É algo que me dói. Pode ser que algum dia sua consciência consiga que façam algo a respeito", comentou na época.

Por enquanto, os representantes do Led Zeppelin não se manifestaram sobre o processo.