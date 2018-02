Led Zeppelin divulga versão inédita do clássico 'Black Dog'

O Led Zeppelin divulgou na última semana uma versão inédita do clássico Black Dog. A faixa estará presente no relançamento do disco Led Zeppelin IV, que vai chegar às lojas no dia 28 de outubro. Segundo Jimmy Page, guitarrista da banda, a canção é mais crua, suja e com pouco overdub. Ainda segundo o músico, a 'nova' Black Dog traz o vocal original de Robert Plant.

Originalmente lançado em 1971, Led Zeppelin IV é o terceiro disco mais vendido nos Estados Unidos. Além de Black Dog, o CD conta com os clássicos Stairway To Heaven, When The Levee Breaks e Rock And Roll. Outros trabalhos do Led Zeppelin também foram relançado em junho deste ano. Led Zeppelin, Led Zeppelin II e Led Zeppelin III estrearam no top 10 da Billboard.