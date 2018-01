Led Zeppelin desbanca novatos do rock e Macklemore & Lewis confirma favoritismo

Como se fosse nos anos 1970, o passado marcou presença fortemente na premiação dos Grammys, com a vitória do Led Zeppelin como melhor disco de rock e o Black Sabbath se destacando como a melhor performance de hard rock. O Vampire Weekend levou o prêmio de música alternativa. Já o duo de hip hop Macklemore & Ryan Lewis chegou abafando: ganhou três prêmios de rap, batendo nomes fortes como Kendrick Lamar, Jay Z, Kanye West e Drake. O Daft Punk confirmou o favoritismo na seara eletrônica. Justin Timberlake ganhou dois prêmios.

Com apenas um disco na carreira, The Heist, o duo Macklemore & Lewis, de Seattle, confirmou seu estranho favoritismo e se tornou o principal premiado da categoria rap, com três prêmios. Bizarro, porque segundo uma fonte teria contado à Associated Press, o comitê de rap tinha rejeitado inicialmente a dupla, que acabou batendo gigantes como Jay Z e Kanye West.

Lista dos vencedores

Álbum vocal pop tradicional

To Be Loved, Michael Bublé

Álbum de rap

The Heist, Macklemore & Ryan Lewis apresentando Wanz

Álbum de R&B

Girl on Fire, Alicia Keys

Álbum de rock

Celebration Day, Led Zeppelin

Álbum de Música Alternativa

Modern Vampires of the City, Vampire Weekend

Música Eletrônica/Dance

Random Access Memories, Daft Punk

Melhor canção Gospel

If He Did It Before ... Same God (Live), Tye Tribbett

Álbum de Blues

Get Up!, Ben Harper com Charlie Musselwhite.

Álbum Folk

My Favorite Picture of You, Guy Clark

Álbum de reggae

Ziggy Marley in Concert, Ziggy Marley

Álbum de World Music (dupla vitória)

Live: Singing for Peace Around the World, de Ladysmith Black Mambazo/e Savor Flamenco, dos Gypsy Kings.

Álbum Bluegrass

The Streets of Baltimore, Del McCoury Band

Álbum New age

Love's River, Laura Sullivan

Álbum de Jazz vocal

Liquid Spirit, Gregory Porter

Álbum de Jazz instrumental

Money Jungle: Provocative in Blue, Terri Lyne Carrington

Performance de rock

Radioactive, Imagine Dragons

Performance de Hard rock/metal

God is Dead, Black Sabbath

Melhor canção de rap

Thrift Shop, Macklemore & Ryan Lewis

Melhor performance rap

Thrift Shop, Macklemore & Ryan Lewis