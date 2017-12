'Lazaretto', de Jack White, é vinil mais vendido dos últimos 20 anos

A edição de vinil de Lazaretto, último disco de Jack White, se tornou o mais bem-sucedido no formato em 2014 e ainda dos últimos 20 anos graças às 60 mil cópias vendidas na União Europeia, de acordo com dados da Soundscan para a revista Billboard. De acordo com o veículo, que publica semanalmente os números oficiais do mercado norte-americano, Lazaretto está à frente de AM, da banda britânica Arctic Monkeys, com 29 mil cópias vendidas, o segundo vinil mais vendido deste ano. Está também à frente de Random Access Memories, da dupla de música eletrônica francesa Daft Punk, o vinil mais comprado de 2013.

A Billboard cita Vitalogy (1994), do Pearl Jam, como o vinil com maior tiragem no mercado nas últimas duas décadas. Segundo a Federação Internacional da Indústria Fonográfica (IFPI na sigla em inglês), apesar da perda de força progressiva da música gravada em formatos físicos diante dos digitais, as vendas de vinis tiveram um crescimento que, em 2012, na União Europeia, foi de 32% em relação ao ano anterior, encadeando seis anos de números históricos. Em 2013, foram vendidos 6 milhões de discos, o que constitui 2% do total das vendas de álbuns na União Europeia.