Lance Bass, ex-integrante do N´Sync, admite ser gay O ex-integrante do N´Sync Lance Bass admitiu que é homossexual e que mantém uma relação muito estável com outro homem, segundo informou nesta quarta-feira a revista norte-americana People. Bass integrava a boyband N´Sync ao lado de Justin Timberlake - hoje em bem-sucedida carreira solo -, JC Chasez, Joey Fatone e Chris Kirkpatrick. O grupo emplacou os hits Bye, Bye, Bye e It´s Gonna Be Me, até que, em 2002, decidiu se separar. Bass contou à revista que o sucesso do N´Sync o impediu de falar antes de sua homossexualidade. "Sabia que a carreira dos outros quatro integrantes estava nas minhas mãos", disse à People. Para o artista, caso tivesse se declarado homossexual na época do sucesso do N´Sync teria causado o fim prematuro do grupo. Bass, de 29 anos, também falou de sua relação com o ator Reichen Lehmkuhl, de 32 anos, ganhador da quarta edição do programa Amazing Race. Neste momento, Lance e Reichen preparam uma série de TV inspirada no filme Um Estranho Casal (1968). Bass garantiu que um dos personagens vai ser homossexual, algo que era apenas insinuado na produção original.