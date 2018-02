Lançamento de Usher lidera lista Billboard 200 pela quarta vez

"Looking 4 Myself" é o sétimo álbum da carreira do astro norte-americano do R&B, de 33 anos. Ele vendeu 128 mil cópias na sua primeira semana, segundo a empresa Nielsen SoundScan, ficando bem abaixo de "Raymond v Raymond", trabalho anterior dele, que estreou com 329 mil cópias vendidas em 2010.

Para se manter na liderança na semana que vem, Usher enfrentará a forte concorrência do seu protegido Justin Bieber, cujo álbum "Believe" foi lançado nesta semana e já lidera a lista do iTunes.

A veterana banda canadense de rock Rush ficou em segundo lugar na lista da Billboard com as 103 mil cópias de "Clockwork Angels". E "21", de Adele, caiu para terceiro lugar, mas na sua 69a semana no "Top 10".

O cantor country Josh Turner apareceu na lista em quarto lugar, com as 45 mil cópias da primeira semana de lançamento de "Punching Bag", que lidera também a lista da Billboard específica do gênero country.

O cantor e compositor britânico Ed Sheeran conseguiu o quinto lugar com "+", que vendeu 42 mil cópias na sua primeira semana. O resultado foi impulsionado pela aparição do single "The A-Team" na página principal do iTunes.

O "Top 10" da semana é complementado por "Up All Night", do All Directions, em sexto lugar; por "Americana", de Neil Young, em sétimo; "Thiry Miles West", de Alan Jackson, em oitavo; pela trilha do filme "Rock of Ages", em nono; e por "Triple F Life", do rapper Waka Flocka Flame, em décimo.

(Reportagem de Piya Sinha-Roy)