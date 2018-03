Lançado último trabalho de Heath Ledger como diretor

O último trabalho de Heath Ledger como diretor antes de sua morte foi lançado nesta terça-feira, 4. O videoclipe para a música King Rat da banda norte-americana Modest Mouse é um curta de seis minutos de animação. O vídeo mostra baleias e golfinhos em um barco pescando humanos na água.

O clipe termina com uma mensagem em letras brancas: "Isso começou com nosso amigo, grande defensor da vida, e foi completado com seu espírito."

Ledger tinha 28 anos quando morreu no ano passado. A banda anunciou que lançaria o vídeo "em homenagem ao último trabalho de Ledger como diretor." O ator já havia dirigido um videoclipe para uma música de Ben Harper.