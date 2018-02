Lana del Rey relançará 1º álbum com versão de 'Blue Velvet'

Lana del Rey, um dos mais recentes fenômenos musicais e midiáticos surgidos na internet, lançará no dia 13 de novembro uma reedição de seu primeiro álbum sob o título Born To Die - Paradise Edition, que incluirá novos temas e sua versão do clássico Blue Velvet.

A própria artista fez o anúncio em sua página oficial, que descreve que serão oito novas canções, incluindo o clássico popularizado por Tony Bennett na década de 1950 e o single Ride.

O álbum será vendido em uma caixa "deluxe" que reunirá um CD com remixes, um DVD, um vinil de sete polegadas com Blue Velvet e um encarte com fotografias, enquanto a versão disponibilizada no iTunes contará com uma faixa extra, Burning Desire, para todos aqueles que comprarem na pré-venda.

A artista americana, conhecida por suas música e imagem "retrô", é o rosto da atual campanha da famosa grife H&M e interpreta a canção Blue Velvet no comercial da marca.