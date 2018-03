Lafayette, ícone da Jovem Guarda, faz show grátis em SP

Um ícone da música pop brasileira se apresenta neste sábado, 19, em São Paulo. Responsável por uma das principais referências musicais da Jovem Guarda - o órgão no acompanhamento das canções - Lafayette faz um show gratuito no Espaço Itamar Assumpção da Biblioteca Cassiano Ricardo, no Tatuapé. Na apresentação com a sua banda (Jorge Ney e Dina nos vocais e Abel na guitarra), o músico tocará com o lendário órgão Hammond Leslie alguns hits dos anos 60 e 70 que contaram com seu característico teclado, clássicos da Jovem Guarda e outros sucessos da época. O show começa às 18 horas. A biblioteca Cassiano Ricardo (2092-4570) fica na avenida Celso Garcia, 4.200, próximo à estação Tatuapé do Metrô.